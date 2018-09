(ANSA) – TORINO, 23 SET – No Tav in azione, in Valle di Susa, nei pressi del cantiere della Torino-Lione. Gli attivisti del movimento contrario alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità stanno cercando di tagliare la recinzione, a Chiomonte, con l’utilizzo di alcuni flessibili. “Un’iniziativa a sorpresa in Clarea – si legge sulla pagina Facebook degli attivisti – I No Tav col flessibile tagliano il cancello che blocca l’accesso al cantiere. Così continua la nostra analisi costi-benefici”. Per disperdere i manifestanti, la polizia sta ricorrendo al lancio di lacrimogeni.