(ANSA) – ROMA, 23 SET – Il cammino di Mick Schumacher nell’Europeo di Formula 3 si sta facendo inarrestabile. Il figlio del 7 volte campione del mondo di F1 ha infatti vinto anche oggi, in gara-2 della prova del campionato sul circuito del Red Bull Ring in Austria. Ieri Schumi jr aveva vinto anche gara-1 e ora è a cinque successi consecutivi, visto che nella precedente ‘tappa’, quella del Nurburgring, aveva fatto la tripletta. Oggi ha preceduto i compagni alla Prema Theodore Racing, Marcus Armstrong e Robert Shvartzman, rispettivamente secondo e terzo. Ora nella classifica generale dell’Europeo il tedesco ha aumentato il vantaggio sul principale rivale Daniel Ticktum, che in gara-2 è stato costretto al ritiro. Schumacher ha infatti 311 punti contro i 268 di Ticktum.