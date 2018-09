(ANSA) – BOLOGNA, 23 SET – “Andate a lavorare, andate a lavorare”. Contestazione a Bologna da parte dei tifosi della Roma sistemati nel settore ospiti, che non hanno digerito la seconda sconfitta in campionato dei loro beniamini. Dopo il gol del 2 a 0 dei rossoblu con Santander, il pubblico romanista si è spazientito e ha cominciato a fischiare e a irridere con cori di scherno i giallorossi. “Vogliamo un tiro in porta” è il coro che si è alzato dallo spazio riservato ai romanisti, che poi hanno intonato anche il più classico “andate a lavorare”. All’uscita dal campo poi è arrivata una pioggia di fischi.