(ANSA) – ROMA, 23 SET – Con una ottima gara, e ben assecondato dalla sua Aprilia, Aleix Espargaró coglie ad Aragon un ottimo sesto posto e, pur gestendo la posizione negli ultimi tre giri, chiude a nove secondi dal vincitore Marquez. Scattato dalla quinta fila Aleix ha compiuto un vero capolavoro nel primo giro che lo ha visto transitare al sesto posto, posizione che ha anche migliorato battagliando con Pedrosa e andando a occupare la quinta posizione nel giro successivo. E’ rimasto a contatto del gruppo di testa per metà gara e poi, assestatosi al sesto posto, ha mantenuto la posizione per tutti i giri rimanenti, girando veloce e con estrema costanza e tenendo lontani gli inseguitori. Aleix ha conquistato così un ottimo sesto posto che è il migliore piazzamento della stagione e eguaglia il miglior risultato nella giovane storia di Aprilia in MotoGP. “La chiave della gara di oggi – racconta Espargaro – sono stati i primi 5 giri. Dopo una ottima partenza sono riuscito ad essere molto veloce, rimanendo incollato a Pedrosa”.