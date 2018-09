(ANSA) – LONDRA, 23 SET – Primi punti persi per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues, che finora erano erano a punteggio pieno (5 vittorie in altrettanti incontri), hanno infatti chiuso senza reti il derby londinese giocato sul campo del West Ham dell’ex laziale Felipe Anderson (tra i migliori in campo). Il Chelsea ha quindi perso contatto dal Liverpool che ieri aveva ottenuto la sesta vittoria e ora è leader a punteggio pieno, con 18 punti, mentre la squadra di Sarri è seconda a quota 16 assieme al Manchester City. “Il West Ham è una buonissima squadra, ma noi avremmo potuto fare qualcosa in più – ha detto Sarri a fine partita -. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, abbiamo conquistato un buon punto. Rudiger? Non credo sia qualcosa di grave, penso che tornerà a disposizione tra pochi giorni. Ora dobbiamo giocare contro una squadra difficile come il Liverpool. Sarà una sfida spettacolare, ma difficile”.