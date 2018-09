(ANSA) – ROMA, 23 SET – Più che un’assemblea, quella che si è svolta oggi a Madrid è stata una celebrazione della potenza del Real e dei grandi risultati sportivi ed economici raggiunti. Il gran cerimoniere è stato il presidente, Florentino Perez, che in apertura ha ricordato come il Real sia “la società sportiva con maggiori introiti al mondo – 751 milioni di euro il risultato operativo 2017/18, +11% sull’esercizio precedente – cosa che ci permette di essere competitivi in uno scenario internazionale sempre più difficile. Come madridisti siamo felici e orgogliosi – ha detto ai tanti soci presenti all’assemblea, solo una parte degli oltre 93mila iscritti -. Stiamo vivendo un periodo storico per quanto riguarda i risultati sportivi, economici e sociali”. Il piano di sviluppo economico punta molto su una ristrutturazione del Santiago Bernabeu, che si dovrebbe completare in tre anni. Secondo Perez, l’impianto rinnovato porterà altri introiti al club, che ha l’obiettivo di diventare il primo nello sport a superare il tetto del miliardo.