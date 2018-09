(ANSA) – VERONA, 23 SET – Soddisfazione. É quella che si legge sul volto dell’allenatore dell’Udinese lo spagnolo Velazquez. “Oggi abbiamo fatto una partita importante, abbiamo giocato bene in attacco, abbiamo colpito in contropiede e siamo stati compatti. Sì mi aspettavo un Chievo duro, ha fatto molto bene con Juventus, Roma ed Empoli e sapevamo che sarebbe stata dura, ma siamo riusciti a mettere in mostra un buon calcio. Modulo per De Paul? No assolutamente, De Paul ha trovato la posizione in cui riesce a rendersi più utile, anche Lasagna sta capendo i movimenti. Poi senza palla ci siamo mossi molto bene, contenendo bene Birsa tra le linee, alzando Mandragora al momento giusto. Abbiamo fatto le cose bene, siamo in crescita, sono molto soddisfatto per loro e per i tifosi. Siamo giovani e queste partite ci fanno solo che bene”.