(ANSA) – VERONA, 23 SET – “C’è rammarico per il risultato, ma resta la prestazione. Peccato chiudere senza gol dopo tutto quello che abbiamo prodotto”. Il tecnico del Chievo Lorenzo D’Anna invece non si dà pace dopo il ko con l’Udinese. ”Scuffet non ci ha concesso di pareggiare la partita o di provare a riaprirla. Classifica? Piano piano dobbiamo risalire, se lo spirito è questo poche partite andranno così: dobbiamo pensare positivo e credere in quello che stiamo facendo. La sconfitta sarà dunque da metabolizzare ma dobbiamo reagire e ne abbiamo le possibilità”.