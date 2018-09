(ANSA) – ROMA, 23 SET – “In difesa non siamo più compatti e solidi come eravamo abituati ad essere. In casa però concediamo poco agli avversari. Siamo convinti di poter far bene ma il rispetto per le difficoltà che ci sono bisogna sempre averlo. Questa l’analisi dell’allenatore rossoblu’, Davide Ballardini, col Genoa che era riuscito a riaprire il match con il 2-1 di Piatek prima di crollare di fronte alla Lazio. “I biancocelesti sono una grandissima squadra nei singoli, Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta e ha anche una squadra che sta bene. Piatek? È un giocatore molto interessante, vede la porta come pochi”.