(ANSA) – INNSBRUCK (AUSTRIA), 23 SET – Il titolo mondiale della cronosquadre per club uomini va alla Quick Step Floors, che corona una fantastica stagione con l’oro delle lancette. Protagonisti dell’impresa sono il danese Kasper Asgreen, i belgi Yves Lampaert e Laurens De Plus, il lussemburghese Bob Jungels, il tedesco Maximilian Schachmann e l’olandese Niki Terpstra. Hanno percorso i 62,8 km del tracciato in 1h07’25″94 alla media di 55 km orari lasciando a 18″46 il Team Sunweb di Dumoulin, medaglia d’argento, e a 19″55 il Bmc Racing Team, medaglia di bronzo che quindi si è messo al collo anche Damiano Caruso.