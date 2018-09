(ANSA) – ROMA, 23 SET – “Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto”. Dopo il Gp di Aragon che lo ha visto cadere subito dopo il via, Jorge Lorenzo sfoga tutta la sua rabbia sul compagno di squadra futuro Marc Marquez. “Ho dovuto allagare, entrare nella zona sporca dove ho aperto il gas per non perdere troppo terreno e sono caduto – racconta Lorenzo -. Vediamo se posso correre in Thailandia. La cosa che mi fa arrabbiare è che da fuori non si vede la manovra. Il suo è stato un sorpasso con blocco e per non perdere le posizioni ho dovuto dare potenza. Guardando le immagini sembra che sia colpa mia, un mio errore, ma non è così”. “La mia gara – aggiunge il pilota della Ducati – è stata rovinata, come la mia possibilità di vincere. La fine del campionato adesso non sarà facile. Spero solo che Marc adesso venga ad accertarsi delle mie condizioni e a chiedere scusa. Non deve farlo più, senno sarò costretto a cambiare anch’io il modo di guidare”.