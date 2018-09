VOLTURARA APPULA (FG). – Basta con i sofismi, con la manovra vicina al rush finale è giunto il momento di lavorare senza polemiche. Dalla sua Puglia il premier Giuseppe Conte predica prudenza e lo fa all’indomani di una giornata segnata dalla burrasca sul suo portavoce, Rocco Casalino.

La tempesta scoppiata dopo la diffusione dell’audio contro i tecnici del Mef non può essere piaciuta al premier. Premier che ha rinnovato con pienezza la sua fiducia nel portavoce di Palazzo Chigi ma che, da qui al varo della manovra, non vuol vedere più verificarsi episodi come quello di ieri.

E adesso Conte entra anche nel merito della polemiche. “Massima fiducia in Tria” laddove “il dialogo con i tecnici ma l’indirizzo lo decidiamo noi”, sono le sue parole. I nodi della manovra, è il ragionamento che si fa a Palazzo Chigi, non necessitano di “logomachie”, vocabolo un po’ desueto con cui Conte fa riferimento alle dispute continue che appaiono sui giornali.

Non cita i destinatari del suo messaggio, il premier, ma il riferimento va inteso omnibus. Anche al suo portavoce, al quale, sicuramente, saranno giunte le parole che il capo del governo pronuncia in mattinata a San Giovanni Rotondo, alla presentazione del francobollo per i 50 anni della morte di Padre Pio. “Nell’apporre un francobollo su una lettera c’è un impegno. E’ un gesto che ci incita a meditare, non è importante solo comunicare ma cosa comunicare”, spiega.

Nel quartier generale 5 Stelle, a Roma, si respira una calma apparente. Le critiche del sottosegretario Giancarlo Giorgetti al Movimento sul decreto Genova – sebbene smentite dall’esponente leghista – non sono piaciute. Ma, tra i 5 Stelle non è la giornata della polemica. Pochi tweet arrivano da Luigi Di Maio, impegnato a lavorare sul nodo della platea a cui affidare il reddito di cittadinanza. Mentre, sia Conte che il ministro Riccardo Fraccaro si limitano ad assicurare che il dl Genova è quasi pronto e andrà incontro ai cittadini tenendo fuori Autostrade dalla ricostruzione.

A circa 300 chilometri di distanza Conte torna invece a Volturara Appula per ricevere la cittadinanza onoraria e l’applauso della terra dove è nato, tra fanfare, doni locali e abbracci con i parenti. E nella località un tempo abitata dai Dauni Conte torna a rassicurare i mercati parlando di un’Italia in “buone mani” e cercando un fragile equilibrio nella selva di sospetti cha segnano i rapporti del M5S con la Lega e con il Mef.

Anzi, fonti governative parlando di contatti costanti tra il premier con il titolare del Tesoro Giovanni Tria ma anche con gli altri ministri, a testimonianza che le ore che seguiranno, per la legge di bilancio, saranno quelle decisive. Ore in cui, è il monito del premier serve “umiltà”. Un’umiltà che il premier racconta di aver appreso proprio a Volturara, quando il massimo, per un bambino, era passeggiare “for a’ funtana”. E quando, a Natale, si celebrava la sagra del maiale, “rito per stomaci forti che testimoniava, la ricchezza del mondo contadino”. Un mondo fatto di poche parole, le stesse che il premier vorrebbe si usassero nelle ore più cruciali per il governo.

(dell’inviato Michele Esposito/ANSA)