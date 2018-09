(ANSA) – ROMA, 23 SET – Con la vittoria sulla Serbia per 3-0 (25-17, 25-16, 25-14), la Polonia conquista l’ultimo posto utile per la Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile, in programma a Torino dal 26 al 28 settembre. I polacchi hanno chiuso al primo posto la pool H superando proprio i serbi in graduatoria con 6 vittorie e 19 punti. Gli uomini di Nikola Grbic, già qualificati da ieri, avanzano come una delle due migliori seconde insieme con la Russia. Queste quindi le nazionali che si contenderanno l’accesso alle semifinali: Italia (1/a pool E), Brasile (1(a pool F), Stati Uniti (1/a pool G), Polonia (1/a pool H), Russia (1/a miglior seconda), Serbia (2/a miglior seconda). Le sei formazioni saranno divise in due gironi. Domani a Torino si terranno i sorteggi.