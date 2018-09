(ANSA) – BARCELLONA, 24 SET – Derby catalano a sorpresa al Camp Nou. Il Barcellona perde infatti i suoi primi punti della stagione, pareggiando 2-2 contro il Girona, dopo essere stato in svantaggio per 2-1. Alla rete del solito Messi, che è capocannoniere della Liga, aveva risposto colui che condivide con la Pulce questo primato, ovvero Stuani, autore di una doppietta. Poi però i blaugrana hanno evitato il clamoroso Ko con una rete di Piquè dal sapore liberatorio. Va comunque detto che il Barça ha giocato in dieci per più di un’ora a causa dell’espulsione, rosso diretto, di Lenglet per una gomitata sul volto di Pere Pons. Con la partita di oggi Messi è diventato lo straniero con più presenze nella storia della Liga, con 423 partite, superando l’ex compagno di squadra Dani Alves. Quella di oggi per il Barcellona di Valverde è la prima battuta d’arresto (parziale) della stagione dopo sei vittorie consecutive tra campionato, Supercoppa e Champions. Il Barça è comunque primo in classifica assieme al Real Madrid.