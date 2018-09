(ANSA) – ATLANTA (USA), 24 SET – Tiger Woods è tornato. Con una prestazione strepitosa e lo score di 269 (65 68 65 71, -11) colpi ha vinto il Tour Championship, quarta e ultima gara dei PlayOffs che ha assegnato anche i 10 milioni di dollari della FedEx Cup a Justin Rose, leader di una speciale classifica a punti. Sul percorso dell’East Lake GC (par 70), ad Atlanta, il 42enne Woods ha mandato in visibilio il pubblico, che alla fine ha invaso il campo per festeggiarlo, e ha portato a 80 i successi nel circuito (comprensivi di 14 major), dove non vinceva dal 2013 (WGC Bridgestone Invitational), e per la precisione da 1876 giorni. Ora è a due titoli dal record di Sam Snead (82). Un Woods così è un valore per la squadra Usa e per la stessa Ryder Cup, che si disputerà a Le Golf National di Parigi da venerdì 28 a domenica 30. Woods ha staccato di due colpi Billy Horschel (271, -9) e di 4 Dustin Johnson. In quarta posizione con 274 Matsuyama, Simpson e Rose, che ha conquistato in extremis la FedEx Cup. 21/o Francesco Molinari.