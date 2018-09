(ANSA) – VILNIUS, 24 SET – Papa Francesco, nel terzo dei suoi quattro giorni nelle Repubbliche baltiche, si sposta oggi dalla Lituania alla Lettonia. Il Pontefice partirà in aereo alle 7.20 da Vilnius per la capitale lettone Riga, dove atterrerà alle 8.20, con accoglienza ufficiale all’aeroporto. Alle 8.50 è prevista la cerimonia di benvenuto nel cortile del Palazzo presidenziale, mentre alle 9.05 il Papa farà la sua visita di cortesia al presidente Raimonds Vejonis. Alle 9.30 l’incontro con le autorità civili lettoni, la società civile e il Corpo diplomatico nel Palazzo presidenziale. Alle 10.10 il Papa deporrà dei fiori al Monumento della Libertà, prima della preghiera ecumenica in programma alle 10.40 al Rigas Doms. Alle 11.50, la visita alla Cattedrale cattolica di San Giacomo e alle 12.30 il pranzo con i vescovi nella Casa Arcidiocesana della Santa Famiglia. Alle 14.30 il Pontefice si trasferirà al Santuario della Madre di Dio di Aglona, nella cui area celebrerà la messa alle 16.30. Infine il rientro a Vilnius.