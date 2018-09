(ANSA) – ROMA, 24 SET – L’Inter vista fino ad ora ha avuto una cammino altalenante. Se ne è parlato come dell’anti-Juve. E’ stata sopravvalutata? “A volte bastano due risultati, come con il Tottenham e la Sampdoria, per cambiare il corso di una stagione e ridare entusiasmo – il parere di Walter Zenga a ‘Radio anch’io sport’ – La stagione è lunga e bisogna avere pazienza. Certo che, con la campagna acquisti che ha fatto, l’Inter deve stare nelle prime tre posizioni”. A Zenga è stato chiesto se, nella costruzione del gioco, l’Inter stia risentendo del mancato arrivo di Luka Modric: “Intanto bisogna vedere se la trattativa era vera, perché non c’è mai stato un discorso con il Real Madrid, neanche abbozzato. Spalletti sta cercando di risolvere la questione con Brozovic” come uomo d’ordine “ed è giusto che insista su questa strada”.