(ANSA) – LONDRA, 24 SET – Il Labour di Jeremy Corbyn ha messo a punto una bozza di mozione, da mettere entro domani ai voti della conferenza annuale, il congresso del partito entrato oggi nel vivo a Liverpool, che prevede esplicitamente il sostegno a un nuovo referendum sulla Brexit. Lo riportano i media. La mozione indica che il maggior partito di opposizione britannico è pronto a votare in parlamento contro un eventuale accordo di basso profilo con l’Ue portato a casa dal governo Tory di Theresa May. E a chiedere in seguito come prima opzione lo svolgimento di elezioni politiche anticipate (la strada preferita da Corbyn), ma lasciandone aperte altre di riserva “inclusa quella di far campagna per un (nuovo) voto popolare”.Il cancelliere dello Scacchiere ombra, John McDonnell, braccio destro di Corbyn, ha tuttavia ipotizzato un referendum bis solo “sui termini della Brexit”, escludendo di rimettere in discussione l’uscita dall’Ue decisa dall’elettorato nel 2016: una limitazione che l’ala più ‘europeista’ del partito non vuole