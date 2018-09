(ANSA) – CAVALLINO (LECCE), 24 SET – Ha telefonato questa mattina alla madre, Enthoni Lezzi, il giovane di 24 anni di Cavallino scomparso da venerdì scorso. Il giovane ha rassicurato la madre sul suo stato di salute, dicendole di trovarsi fuori città per motivi di lavoro e che farà rientro in Salento tra qualche giorno. La donna, che aveva sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri, ha detto ai militari di non sapere dove si trovi esattamente il figlio che, secondo quanto riferito, avrebbe chiamato in modalità anonima. Le ricerche coordinate dalla Prefettura di Lecce, riprese questa mattina all’alba, sono state interrotte. (ANSA).