(ANSA) – CAGLIARI, 24 SET – Si sono concluse con sette denunce le verifiche effettuate dai carabinieri del Nas di Cagliari sulle autocertificazioni e sui documenti relativi alle vaccinazioni per le iscrizioni degli alunni a scuola. In particolare sono state denunciate tre persone in provincia di Cagliari e quattro nell’Oristanese. Tutti devono rispondere di falso ideologico. Si tratta dei genitori degli alunni che hanno dichiarato falsamente nelle dichiarazioni presentate agli istituti scolastici di aver adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi dei vaccini. Complessivamente i Nas, coordinati dal maggiore Davide Colajanni, hanno effettuato verifiche in 20 istituti comprensivi – 10 a Cagliari e 10 a Oristano – analizzando circa 1200 autocertificazioni. (ANSA).