(ANSA) – ROMA, 24 SET – Esce al primo turno Camila Giorgi nel “Dongfeng Motor Wuhan Open”, torneo Wta in corso sui campi in cemento di Wuhan, Cina. Ad eliminarla in tre set (6-4, 4-6, 6-4), dopo due ore e 4′ di gioco, la serba Aleksandra Krunic, numero 63 del ranking mondiale.