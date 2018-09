(ANSA) – FIRENZE, 24 SET – “L’Inter è una squadra forte che può stare vicina alla Juve e sta lottando in Champions ma noi andiamo a Milano per giocarcela, decisi a fare una partita di 95′ all’altezza delle nostre qualità”. Così Stefano Pioli aspettando la trasferta di domani sera a San Siro contro i nerazzurri di Spalletti. “Non parlerei di esame per noi perché ogni partita in Italia lo è – ha continuato il tecnico della Fiorentina – E’ chiaro però che alzandosi il livello degli avversari bisogna aumentare quello delle nostre prestazioni. Nessuno qui ci chiede la luna ma noi siamo un gruppo ambizioso e la nostra ambizione è pensare di poter vincere la prossima partita”. Possibile qualche novità in formazione, ma Pioli deciderà solo all’ultimo momento: tra i convocati anche il giovane attaccante Vlahovic, classe 2000.