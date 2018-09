(ANSA) – NEW DELHI, 24 SET – Parte oggi in 27 stati indiani l’ambizioso programma di assistenza sanitaria per le famiglie più bisognose, l’Ayushmaan Bharat, varato dal governo centrale, e già ribattezzato “ModiCare”. Secondo il quotidiano Hindustan Times, lo schema sarà il più grande programma del genere nel mondo, con 100 milioni di famiglie coinvolte. La spesa prevista è intorno a 500mila rupie, 6900 dollari, l’anno per famiglia, di cui il 60 per cento sarà a carico dello stato centrale, il restante 40 per cento, delle amministrazioni locali. Sinora, l’India spendeva solo l’1 per cento del PIL per la salute pubblica.