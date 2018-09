(ANSA) – MILANO, 24 SET – Condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione per truffa, l’ex assessore lombardo Domenico Zambetti è stato assolto oggi in appello “per non aver commesso il fatto” nel processo con al centro una serie di presunti contratti di consulenza ‘fantasma’ a collaboratori del Pirellone. I giudici di secondo grado, tra l’altro, hanno anche assolto, nel merito dichiarando la prescrizione per altri fatti, altri tre imputati condannati dal Tribunale nel 2017: l’ex consigliere lombardo del Pdl Angelo Giammario, l’ex capogruppo Pdl in Regione Lombardia Paolo Valentini e Luca Daniel Ferrazzi, ex assessore lombardo all’Agricoltura. I giudici hanno anche revocato le confische a carico degli imputati, tra cui i 79mila euro disposti in primo grado nei confronti di Zambetti, difeso dai legali Corrado Limentani e Giuseppe Ezio Cusumano. Per Zambetti, lo scorso maggio, era stata dimezzata la pena in appello, da 13 anni a 7 anni e mezzo, nel processo con al centro l’accusa di voto di scambio con la ‘ndrangheta.