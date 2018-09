(ANSA) – BRESCIA, 24 SET – Le due finali scudetto perse “saranno uno stimolo in più” per Trento, che ha ormai dimenticato la decisiva stoppata in gara-5 di Andrew Goudelock su Dominique Sutton. Ne è convinto il coach dell’Aquila, Maurizio Buscaglia, a margine della presentazione della Supercoppa 2018: “Oggi siamo diversi, senza Sutton e Shields. Ma abbiamo bisogno di portarci dietro quelle esperienze nel nostro bagaglio per diventare ancora più forti. Siamo determinati per questa Supercoppa ma mentirei se dicessi che siamo pronti: abbiamo però una nostra identità consolidata, a cui aggiungeremo i nuovi. Marble e Pascolo conoscono già l’ambiente, fa piacere siano voluti tornare a Trento”. Biscaglia tradisce un po’ di emozione all’idea di affrontare il nuovo coach di Torino Larry Brown, avversario sabato pomeriggio nella prima semifinale di Supercoppa: “Sono contento di poter essere io a dargli il benvenuto in Italia”.