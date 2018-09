(ANSA) – ROMA, 24 SET – La stampa spagnola e il britannico ‘Mirror’ ne sono certi: David Beckham, azionista di maggioranza dell’Inter di Miami che sta per entrare nella Mls nordamericana, vuole che Zinedine Zidane, suo ex compagno del Real dei Galattici, diventi l’allenatore del team. L’ex capitano dell’Inghilterra conta sul rapporto di amicizia che ha con Zizou per convincerlo a trasferirsi in Florida dopo l’addio al Real Madrid con cui, da tecnico, ha vinto tre Champions, due Mondiali per club e un titolo della Liga. L’arrivo di Zidane sulla panchina dell’Inter Miami sarebbe la prima mossa mediatica per lanciare la squadra, che intenderebbe poi lanciarsi a capofitto sul mercato: il sogno, secondo alcuni ‘media’, sarebbe quello di strappare Messi al Barcellona, ma circolano anche i nomi di Ibrahimovic, Rooney e Griezmann. Ora però a Beckham e i suoi due soci sta molto a cuore la questione del nuovo stadio, che dovrebbe sorgere nella zona dell’aeroporto: prima però dovrà svolgersi il referendum fra gli abitanti.