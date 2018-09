(ANSA) – PARIGI, 24 SET – E’ sbarcato questo pomeriggio in Francia Tiger Woods, la star della squadra americana alla Ryder Cup di golf, che si svolge da venerdì a domenica al Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, una cinquantina di chilometri dalla capitale francese. Woods, appena tornato alla vittoria dopo 5 anni nel Tour Championship, sarà al centro delle attenzioni di tutti da domani, quando effettuerà il suo primo allenamento e parteciperà alla conferenza stampa. Il campione americano non partecipa dal 2012 alla Ryder Cup. Come i 12 giocatori europei guidati dal danese Thomas Bjorn e i 12 americani condotti da Jim Furyk, le famiglie, gli staff e qualche funzionario di federazione, Woods sarà in hotel al Trianon Palace di Versailles, che dista una decina di chilometri dal Golf National, sede delle gare. Si tratta di un hotel di lusso, con 200 stanze, già da oggi blindato da un’imponente presenza di polizia e gendarmi e circondato da un cordone di sicurezza impressionante.