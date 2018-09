(ANSA) – RIGA, 24 SET – “In tempi nei quali sembrano ritornare mentalità che ci invitano a diffidare degli altri, che con statistiche ci vogliono dimostrare che staremmo meglio, avremmo più prosperità, ci sarebbe più sicurezza se fossimo soli, Maria e i discepoli di queste terre ci invitano ad accogliere, a scommettere di nuovo sul fratello, sulla fraternità universale”. Nella messa al Santuario mariano di Aglona, centro del cattolicesimo lettone a 230 chilometri da Riga, Papa Francesco rilancia il suo messaggio contro chiusure, esclusioni ed isolazionismi. Ma anche il primato della vita sull’economia e il fatto che la libertà del Paese si deve alle sue radici cristiane sono gli altri concetti espressi al suo arrivo in Lettonia, secondo Paese visitato dopo la Lituania in questo suo viaggio di 4 giorni nelle Repubbliche baltiche, che si conclude domani in Estonia.