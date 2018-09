(ANSA) – ROMA, 24 SET – Se n’è andato il 23 settembre, dopo aver combattuto contro una lunga malattia, Luca Pellegrini. Sacerdote, giornalista professionista, critico cinematografico e critico musicale, laureato in Lettere alla Sapienza di Roma, era nato a Verona il 17 marzo 1959. Collaborava con la rivista L’Opera, la Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere dell’Umbria, La Rivista del Cinematografo, il bimestrale 8 ½, Radio Vaticana. Negli anni passati ha collaborato in qualità di critico cinematografico anche per l’Osservatore Romano e l’Avvenire, e come conduttore e collaboratore per Rai Radio Tre. E’ stato tra i promotori del Festival del Cinema Tertio Millennio, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. La Fondazione Ente dello Spettacolo e la redazione della Rivista del Cinematografo e Cinematografo.it lo ricorderanno a Castiglione del Lago, dal 4 al 7 ottobre prossimi, in occasione dei 90 anni della Rivista.