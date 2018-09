CARACAS – Colpaccio del Deportivo Anzoátegui: vittoria 1-2 in casa dello Zamora grazie alle reti di Jairo Otero (12’) e Jesús Yendis (45’). Per i bianconeri é andato a segno Darwin Matheus (54’).

La formazione giallorossa non vinceva sul campo dello stadio Agustín Tovar dal 25 novembre 2009, allora vinse 0-1 con un gol di Fernández. Gli orientali, che stanno attraversando un periodo buio, non portavano a casa l’intera posta in palio dopo una trasferta dal 23 luglio 2017, quando superarono 0-1 lo Zulia con un gol di Castillo.

Con il ko contro il DANZ, lo Zamora interrompe un’imbattibilità interna che durava da 17 giornate.

Dopo questa sconfitta la squadra di José Ali Cañas viene spodestata dalla vetta della classifica e scivola al quarto posto, adesso nel gradino più alto ci sono Monagas e Deportivo Táchira.

Nella denominata ciudad marquesa, la nostra collettività é satta rappresentata dal difensore zamorano Javier Maldonado Manzini, che é stato sostituito dall’argentino Juan Zárate al 78esimo.

A Maturín i guerreros de Guarapiche con una doppietta di Jesús ‘Patoncito’ González (25’ e 45’) hanno mandato al tappeto il Caracas. Con questo sucesso, la formazione orientale ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 31esimo aniversario.

Grazie a questa vittoria i ragazzi di José Manuel Rey si prendono la vetta della classifica, mentre i rojos del Ávila scivolano fuori dalla zona octagonal.

Sul campo del Monumental, l’italianità si é fatta presente con Daniel Saggiomo (sostituito al 69esimo da Diomar Díaz) e Rafael Arace Gargano (estrato al 79esimo al posto di Robert Hernández). Entrambi i giocatori hanno difeso i colori del Caracas.

Vince anche il Deportivo Táchira che supera per 3-0 il Portuguesa. Per i gialloneri sono andati a segno Víctor Aquino con una doppietta (11’ e 26’) e Romeri Villamizar (87’). La formazione andina é a pari merito in cima alla classifica con il Monagas, ma é seconda solo per la differenza reti.

Sul campo dello stadio Pueblo Nuevo ha giocato l’intera gara l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco (Táchira).

Hanno completato il programma dell’undicesima giornata Carabobo-Aragua 0-0, Deportivo La Guaira-Trujillanos 2-2, Atlético Venezuela-Mineros 2-2, Estudiantes de Caracas-Academia Puerto Cabello 1-1, Zulia-Metropolitanos 5-0 e Deportivo Lara- Estudiantes de Mérida 2-2.

(di Fioravante De Simone)