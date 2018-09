CARACAS – Il pelotero venezuelano Víctor Martínez ha disputato la sua ultima gara da profesionista in Major League Baseball. Il giocatore nato 39 anni fa a Ciudad Bolívar, lo ha fatto giocando in prima base, cosa che non accadeva dal primo giugno del 2016, il suo ruolo abituale é quello di ricevitore.

La scelta di giocare in prima base é stata base é stata sua, lo ha voluto fare per calare il sipario di una carriera di 16 anni in Major dove ha disputato 1973 gare. “É l’omaggiato del giorno! Se vuole giocare in quel ruolo non ci sono problema” ha dichiarato il manager Ron Gardenhire.

I Detroit Tigers, hanno organizzato una cerimonia dove hanno consegnato un collage di figurine dove appariva Martínez, un paio di stivali da cowboy da usare nel suo ranch in Florida e una sella per montare cavalli con lo stemma dei Tigers. A questo vanno aggiunti un divano con lo stemma di Detroit e un orologio.

La scorsa settimana, quando i Tigers hanno visitato la tana dei Cleveland Indians ha ricevuto anche un’emotivo omaggio da parte del suo ex cleb.

Nella festa d’addio di Víctor Martínez, c’era anche il suo connazionale Miguel Cabrera che da diversi mesi e ai box per un infortunio. Ma ha voluto esserci a tutti i costi per salutare il suo amico.

“È stato un orgoglio e un onore giocare con uno dei migliori peloteros venezuelani e della Major League Baseball. Gareggiare con te ha elevato il mio gioco. Sei un giocatore da ammirare per la passione e per l’amore che metti in tutto quello che fai” ha dichiarato Cabrera parlando del connazionale Martínez.

Nella gara d’addio i Tigers hanno sfidato i Kansas City Royals, formazione dove giocano i suoi connazionali Alcides Escobar e Salvador Pérez che durante il match hanno ovazionato il loro paesano.

“Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziare tutti per il supporto che mi avete dato durante tutti questi anni” ha dichiarato Víctor Martínez.

Di Fioravante De Simone