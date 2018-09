(ANSA) – PARIGI, 25 SET – “Conta poco quello che hai fatto fino a qui. A questo punto conta solo dare il meglio in questi tre giorni. Io ho fatto una buona preparazione e conto di giocare un buon golf”: calmo e fiducioso, Francesco Molinari si è presentato al Golf National – dove da venerdì a domenica con l’Europa affronterà gli Stati Uniti nella 42/a Ryder Cup – con il piglio deciso di chi è conscio dei propri mezzi. Molinari -numero 5 al mondo- ha rivendicato le sue radici, il suo modo di essere e di giocare, soprattutto di non montarsi la testa: “la mia vita è cambiata soltanto perché gioco molto all’estero e poi quando sei per strada e la gente ti fa i complimenti ti rendi conto di quanto sia grande quello che fai. Per fortuna però – ha aggiunto – ho una moglie e due figli che mi riportano sulla terra molto rapidamente”. “L’Europa è un’ottima squadra, una delle migliori mai avute – ha detto Molinari – tutti e 12 i giocatori sono in grado di fare un’ottimo golf, io farò il meglio per portare punti”.