(ANSA) – ROMA, 25 SET – Nell’era del grande dominio di Tiger Woods, è stato uno dei pochi rivali, insieme al figiano Vijay Singh, della leggenda californiana: è Phil Mickelson, uno dei big del golf mondiale, un fenomeno della disciplina che a 48anni continua a stupire sul green, e a infrangere record. “Lefty” si prepara infatti a giocare la 12/a Ryder Cup (28-30 settembre a Parigi) in carriera, diventando così il recordman per presenze. L’americano si appresta a superare anche Nick Faldo, fermo ad 11 apparizioni. Gli Stati Uniti del capitano (non giocatore) Jim Furyk in Francia punteranno anche sull’esperienza e la classe di Mickelson. Che in squadra ritroverà l’eterno rivale Woods, in attesa del “match del secolo” che vedrà i due colossi a stelle e strisce sfidarsi il 23 novembre a Las Vegas in un evento show che metterà in palio un montepremi di 9milioni di dollari da destinare in parte ai meno fortunati.