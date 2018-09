(ANSA) – BOLZANO, 25 SET – E’ stata fissata per sabato l’autopsia della salma di Alexandre Riffeser, la madre di due bimbe, uccisa ieri a coltellate nel suo maso a Merano. E’ attesa invece nella prossime ore la convalida dell’arresto del marito 38enne, Johannes Beutel, che agli inquirenti avrebbe già confessato il delitto. Il sindaco Paul Rösch e la giunta comunale hanno espresso “il loro più profondo sgomento per il fatto di sangue che ha scosso il rione di Quarazze e l’intera città di Merano”. “Desideriamo esprimere a tutti i membri della famiglia colpita dal lutto il nostro più sincero cordoglio. I nostri pensieri sono rivolti ai famigliari e soprattutto alle due bambine. Ora l’intera comunità meranese deve essere al loro fianco”, si legge nella nota. “Lo svolgimento delle indagini per ricostruire il tragico evento è compito delle forze dell’ordine e della magistratura. Certo è che la lotta contro la violenza nei confronti delle donne prosegue”, ribadisce la giunta comunale.