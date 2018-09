(ANSA) – ROMA, 25 SET – “Come terza carica dello Stato sono convinto che la magistratura è un organo indipendente che deve lavorare in piena autonomia senza alcun tipo di interferenze da parte della politica e viceversa. La nostra Costituzione si compie se viene mantenuta la divisione dei poteri:esecutivo, legislativo e giudiziario, tutto il resto non conta”. Lo ha detto il presidente della camera Roberto Fico, rispondendo ai giornalisti sul ritorno delle tensioni tra politica e giustizia, a margine della cerimonia al Quirinale per l’insediamento del nuovo Csm.