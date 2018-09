(ANSA) – TORINO, 25 SET – “Messi ha votato Valverde, Guardiola e me? Non lo sapevo, lo apprendo ora: sono contento”. Massimiliano Allegri incassa con piacere la stima della ‘Pulce’, che per il Fifa the best award ha indicato, oltre ai nomi dei suoi tecnici di ieri e oggi, anche quello del bianconero: “Il premio l’ha preso giustamente Deschamps perché ha vinto il Mondiale – ha detto Allegri – C’è da fare i complimenti anche a Marotta che ha preso il premio come miglior direttore generale d’Europa. È stata una bella giornata, siamo dispiaciuti per non essere potuti andare a causa delle partite ravvicinate”.