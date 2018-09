(ANSA) – ROMA, 25 SET – “‘Assassini politici’. Così ci chiama Di Maio. Non c’è limite al peggio nello loro arroganza al potere. Governano con odio e rancore. Non cercano soluzioni ma il nemico. Così si distrugge il Paese. Anche per questo domenica saremo in piazza a Roma”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd Maurizio Martina.