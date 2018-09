(ANSA) – ROMA, 25 SET – “Il concetto è solo uno: io ho bisogno dei miei calciatori e loro hanno bisogno di me. Solo insieme possiamo uscire da questo momento, non serve puntare il dito contro nessuno. Siamo tutti consapevoli di poter risalire la china”. Eusebio Di Francesco e’ in piena tempesta, e alla vigilia della delicata partita della Roma col Frosinone parla in conferenza stampa. “E’ un errore dare giudizi ora sul mercato. Il ritiro? Le risposte arriveranno domani, ma lo abbiamo voluto per ricompattarci ed esaminare insieme le difficoltà attuali”.