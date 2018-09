(ANSA) – ROMA, 25 SET – “Siamo in tempo per fare tutto. E’ ovvio che ci dobbiamo mettere tutti in discussione, ma c’è la voglia di rispondere in maniera differente. Non sempre ci si riesce, ma è arrivato il momento in cui bisogna farlo e basta”. Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell’impegno della Roma all’Olimpico col Frosinone. Il tecnico si è soffermato anche sulle parole del presidente Pallotta: “Si è detto disgustato dopo Bologna? Mi sarei preoccupato nel sentirlo felice… Se sento la fiducia? In questo momento non c’è bisogno di sentire la fiducia da parte di nessuno”. L’allenatore ha poi affrontato il tema legato al nervosismo che si respira in campo tra i giocatori: “Se pensate che i miei stiano litigando vuol dire che non avete mai visto litigare veramente i giocatori… Tra Dzeko e Florenzi non c’è stata assolutamente nessuna lite. Ma magari litigassero ancora di più, sarebbe il segnale di un desiderio, di una voglia di andarsi a prendere delle responsabilità”.