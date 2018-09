(ANSA) – VENEZIA, 25 SET – “Io sono per tendere fino in fondo la mano a Torino, sperando che la partita si torni a ricomporre e torni a far parte del tridente. Però se la situazione resta questa, chiederò formalmente al presidente Malagò, essendo finita la fase di sondaggio, di valutare i due dossier, quello di Cortina più Milano e quello di Torino, affinché il Consiglio del Coni si possa poi esprimere”. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia. “La partita è chiusa: a tre o a due – ha proseguito – noi ci saremo. Il primo agosto è stato chiesto alle tre candidature se volevano continuare con il dossier proprio o unirsi in un dossier a tre, già definito anche nella definizione delle discipline olimpiche spettanti a ciascuno. E tutti hanno scelto di correre col tridente. Dopo due mesi, noi non abbiamo cambiato idea”.