(ANSA) – ZINGONIA, 25 SET – “Non vedo come tutta positiva la prestazione col Milan, così come non ho visto tutte negative quelle con Cagliari e Spal dove abbiamo perso”. Alla vigilia della sfida con il Torino, una pari classifica, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini rifiuta di considerare il pari di domenica a San Siro come punto di svolta. “Una vittoria domani ci farebbe risalire in una graduatoria ancora molto corta aiutandoci a ripartire, mentre un 2-2 acciuffato al novantunesimo dà più la sensazione dello scampato pericolo – spiega il tecnico nerazzurro -. I granata vengono da una sconfitta, sono un’ottima squadra rafforzata nella campagna estiva: si annuncia una partita estremamente equilibrata da affrontare con la mentalità giusta, ovvero la voglia di vincere”.