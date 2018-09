(ANSA) – BARI, 25 SET – Ci sarebbe un litigio familiare alla base del ferimento di questa mattina al quartiere San Paolo di Bari. Il 36enne colpito da due proiettili all’addome e al braccio e attualmente in gravi condizioni all’ospedale San Paolo, sarebbe stato raggiunto dai due colpi in via Brindisi, non lontano da una scuola. La dinamica non è ancora chiara. La vittima e suo cognato avrebbe litigato, forse in casa di uno dei due, per poi proseguire il litigio fino in strada. A sparare sarebbe stato proprio il familiare. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile e l’inchiesta, che non sarebbe legata a fatti di criminalità organizzata, viene coordinata dalla procura ordinaria. Gli investigatori stanno interrogato in queste ore altri familiari e testimoni del litigio per ricostruire fatti e responsabilità.