(ANSA) – GENOVA, 25 SET – “Nella vita non ho tante certezze, ma una è che Giuseppe Rossi non può aver fatto uso di sostanze proibite. E sono certo che Rossi non lo abbia fatto”. L’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, commenta così la notizia che Giuseppe Rossi è stato trovato positivo a una sostanza ‘specificata’, cioè consentita dal regolamento solo in un caso, al termine della sfida tra Benevento e Genoa nello scorso campionato, vinta dal Benevento, quando indossava la maglia del Grifone.