(ANSA) – ROMA, 25 SET – L’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) ha accusato le milizie Houthi in Yemen di torture, sequestro di ostaggi e altre gravi violazioni dei diritti umani. Lo riporta Al Arabiya. “Ufficiali Houthi hanno trattato brutalmente i detenuti, spesso arrivando alla tortura” ha dichiarato HRW, aggiungendo che ex detenuti hanno denunciato di essere stati picchiati con aste di ferro, fucili d’assalto, bastoni e di essere stati minacciati di stupro. HRW ha documentato 16 casi di detenzione illegale da parte delle milizie Houthi in molti casi per estorcere soldi ai parenti dei reclusi. “Gli Houthi hanno aggiunto l’affarismo alla loro lunga lista di abusi e crimini contro le persone sotto il loro controllo in Yemen” ha dichiarato Sarah Leah Whitson, direttrice di HRW per il Medio Oriente. “Invece che trattare umanamente i detenuti, alcuni ufficiali Houthi stanno approfittando del loro potere per lucrare attraverso detenzione, tortura e omicidio” ha aggiunto Whitson.