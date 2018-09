(ANSA) – GUYANCOURT, 25 SET – La ‘Tigre’ è tornata. Oggi Tiger Woods, sei anni dopo la sua ultima Ryder cup di golf, è tornato ad allenarsi a Le Golf National, il complesso a una quarantina di km da Parigi dove da venerdì cercherà, con gli Stati Uniti, di strappare la vittoria in casa dell’Europa dopo 25 anni. “Ieri sera quando sono arrivato abbiamo fatto festa con i compagni – ha raccontato Tiger Woods – è stato molto divertente quando li ho visti, ma oggi ci siamo già allenati. Il percorso è piuttosto serrato, ma è bello fare golf quando non ci sono 35 gradi di temperatura”. Tiger Woods, uscito da malanni a ripetizione alla schiena, che hanno messo a rischio la sua straordinaria carriera, vuole credere fino in fondo di essere tornato la vera ‘Tigre’. “prima di essere selezionato – ha raccontato – mi ero detto che in un modo o nell’altro ci sarei stato. Jim (Furyk, il capitano) mi aveva chiesto di fare il vicecapitano. Ma adesso ho il mio posto da giocatore ed è una cosa molto diversa. E’ bellissimo far parte di questa squadra”.