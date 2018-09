(ANSA) – ROMA, 25 SET – Si è concluso a Chioggia il “Gran Premio d’Italia-Trofeo Gasbeton”, organizzato dall’Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il Campionato del Mondo UIM, del Campionato Europeo e Campionato Italiano FIM. Nella Classe 3D UIM trionfo di Gasbeton (Carpitella-Bacchi) con 1100 punti, seguito da Servizi Fondiari (Barlesi-Barone) con 1000 punti. Terzo posto, con 619 punti, per l’imbarcazione Marco (Lo Piano-Petroni). Decisiva – per la vittoria finale – la terza prova, che ha visto l’imbarcazione Gasbeton in testa fin dall’inizio della gara, lasciando senza scampo gli avversari. Per l’Europeo della classe Endurance gruppo B, nella categoria S1 vittoria dei belgi Coppens-Notschaele, seguiti dalla coppia Musti-Procaccini su Soffio. Nella categoria S2 gli spagnoli Eduardo Platero e Norberto Mallo hanno avuto la meglio su Ivan Bonini. Vittoria dei napoletani Segnini-Di Meglio nella classe Boat Production