(ANSA) – UDINE, 25 SET – Reduce dalla vittoria di domenica in casa del Chievo, con 8 punti raccolti nelle prime cinque gare in campionato, l’Udinese si prepara ad affrontare la Lazio nel turno infrasettimanale sulla spinta dell’entusiasmo e, soprattutto, con ancora tanta “fame di punti e vittoria”. È l’allenatore Julio Velazquez a mettere in guardia l’avversario nella consueta conferenza stampa pre-partita. “Non sarà una partita facile, ma penso non lo sarà anche per la Lazio”. L’allenatore dei bianconeri è soddisfatto del “buon avvio di stagione”, per una squadra “giovane e con ragazzi che arrivano da altri campionati, che devono inserirsi”. “Ancor prima dei punti – riflette Velazquez – sono soddisfatto di quello che vedo in allenamento e in partita, perché vedo una squadra equilibrata, che lavora sempre insieme e si aiuta”. I punti vengono dopo e di conseguenza. “Abbiamo bisogno di molti punti ancora. Dobbiamo avere sempre la fame di vittoria e di punti perché nel calcio, come nella vita, si può sempre migliorare”.