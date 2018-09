(ANSA) – NEW YORK, 25 SET – “Un anno fa ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi degli straordinari progressi che l’America ha fatto”: così il presidente Usa Donald Trump iniziando l’intervento all’Assemblea dell’Onu. “In meno di due anni la mia amministrazione ha fatto enormi progressi, quasi più di qualsiasi altra amministrazione. L’economia cresce come mai prima, abbiamo creato milioni di posti di lavoro. Gli Stati Uniti sono più forti, sicuri e ricchi di quando ho assunto l’incarico due anni fa”, afferma Trump all’Onu.