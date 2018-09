(ANSA) – BRINDISI, 25 SET – Avrebbe sparato almeno due fucilate a un vicino di casa al culmine di una lite per futili motivi, ferendolo gravemente al collo e ad un braccio. Con l’accusa di tentativo di omicidio un giovane di 23 anni, Giovanni D’Angela, è stato arrestato dai carabinieri a Francavilla Fontana. Il ferito, il 38enne Dario Caniglia, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi. I fatti si sono verificati all’interno di un palazzo della zona 167 di Francavilla, in via Calamandrei. L’arma, a quanto pare un fucile a canne mozze, non è stata ancora ritrovata. Secondo le ricostruzioni, alla base del ferimento ci sarebbero vecchi dissidi per questioni di vicinato.