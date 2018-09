(ANSA) – ROMA, 25 SET – Podio tutto olandese, al termine della cronometro donne Elite dei Mondiali di ciclismo in corso a Innsbruck (Austria). Annemiek Van Vleuten ha vinto il titolo iridato, ricoprendo i 27,7 chilometri del tracciato in 34’25”, precedendo di 28″99 Anna Van der Breggen, argento, e di 1’25” Ellen van Dijk, medaglia di bronzo. Prima delle azzurre Elisa Longo Borghini, che si è piazzata al nono posto, in ritardo di 2’17” dalla neocampionessa mondiale. Solo 21/a, invece, Elena Pirrone, a 3’31”.